Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Jorge Jesus ile yeni sezona başlamaya hazırlanan Fenerbahçe, Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.

2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe, ilk maçtan galip ayrılmanın planlarını yapıyor.

Ligin yeni takımı Ümraniyespor ise kazanarak başlamak ve serisini bu şekilde devam ettirmek istiyor.

Bu iki takımın karşılaşmasını izlemek isteyenler, maçın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

Bu kapsamda da, "Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu gündeme geldi.

Peki, Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı 8 Ağustos Pazartesi günü oynanacak ve saat 21:45'de başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor, Willian Arao, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Enner Valencia, Diego Rossi.