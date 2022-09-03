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Fenerbahçe - Kayserispor - CANLI SKOR
- 03.09.2022 - 21:42
- Güncelleme : 03.09.2022 - 22:39
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İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 1-0 Kayserispor
37’ Gol... Fenerbahçe 1-0 Kayserispor (Joao Pedro)
33' Orta alanda Crespo ile verkaç yapan Arao uzak mesafeden kaleyi yokladı. Top farklı şekilde auta gitti.
31' Orta alanda Arao'nun kaptığı topu Crespo sürükledi ve ceza alanı önünden şutunu çekti. Top kaleci Bilalde kaldı.
30' Sol kanatta topla buluşan Alioski'nin tek pasında King ceza sahası içinden vuruşunu yaptı. Top yandan aut gitti.
26' Sağ çaprazdan Ferdi'nin yaptığı ortada Joao Pedro ve Majid Hosseini kafa kafaya çarpıştı. Oyun durdu.
20' Fenerbahçe paslaşarak kullandığı serbest vuruşta İrfan'ın pasında King topu kontrol edemedi. Aut.
16' Ferdi'nin kullandığı uzun taç atışında ceza alanında topla buluşan King, yarım vole denedi. Top savunmadan sekere kornere gitti.
11' Ceza alanı dışında topla buluşan Luan Peres kaleyi yokladı, top farklı şekilde auta gitti.
7' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Szalai'nin uzun topunda Pedro topu indirdi, Crespo penaltı noktası üzerinden topu auta gönderdi.
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan ve saat 21.45'te başlayan müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetiyor. Fenerbahçe - Kayserispor maçını beIN Sports canlı yayınlıyor.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Szalai, Peres, Ferdi, Crespo, Arao, Alioski, İrfan Can, Joshua King, Pedro
Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso, Thiam, Ramazan Civelek, Mensah, Campanharo, Gavranovic