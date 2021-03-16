Beşiktaş-Başakşehir- CANLI SKOR

Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş sahasında Başakşehir'i ağırlıyor.

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46' Sağ kanattan ceza sahasına sokulan Ndayishimiye'nin yerden içeriye çıkarttığı topu Welinton uzaklaştırdı.

45' İkinci devre başladı.

45' İlk devre sona erdi.

45' İlk yarının sonunda en az 2 dakika uzatma oynanacak.

44' Sol kanattan Deniz'in kullandığı köşe vuruşunda Ponck'un kafa vuruşunda top üstten dışarıya gitti. Hakem de bu pozisyonda Beşiktaş lehine bir faul tespit etti.

43' Vida, Demba Ba'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

41' Ndayishimiye ceza sahası dışından yerden bir vuruş yaptı. Top kaleci Utku'nun üzerine geldi.

38' Sol kanattan Deniz'in penaltı noktasına doğru yaptığı ortada Visca gelişine bir vuruş yaptı. Top üstten auta gitti.

38' Oğuzhan'ın pasıyla topla buluşan Ghezzal, ceza sahasının sağ çaprazına doğru sokulup vuruşunu yaptı. Top kaleci Mert'in üzerine gitti.

36' Sol kanatta hareketlenen N'Koudou, ceza sahasındaki Oğuzhan'ı topla buluşturmak istedi. Ama Oğuzhan istediği şekilde topla buluşmayı başaramadı.

34' Demba Ba ceza sahası dışından şansını denedi. Top yandan auta gitti.

32' Josef'in pasıyla sol kanatta N'Koudou topla hareketlenmek istedi. Ama yetişemedi. Taç.

31' Visca, Demba Ba ile verkaç yaparak ceza sahasına sokulmak istedi. Ama Josef geçit vermedi.

29' Beşiktaş takım halinde kendi yarı sahasına çekildi ve Başakşehir'i karşılamaya çalışıyor.

27' Sol kanattan Hasan Ali'nin ortasında Welinton topu karşıladı.

27' Başakşehir pas yaparak Beşiktaş yarı alanına yerleşti.

25' Rosier, uzun bir topla Aboubakar'ı savunma arkasına kaçırmak istedi. Epureanu geçit vermedi.

23' Beşiktaş kısa sürede iki farklı üstünlüğü yakaladı. Başakşehir'in kalan bölümde daha rsikli oynaması beklenebilir.

21' GOOOL... Beşiktaş 2-0 Başakşehir (Vida)

21' Sol kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda N'Koudou'nun ortasında Vida kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.

20' Ghezzal, sol çaprazdan sert bir vuruş yaptı. Mert topu güçlükle kornere çeldi.

20' Sağ kanattan Ghezzal'ın ön direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda Mert topu uzaklaştırdı.

19' Aboubakar ile verkaç yapan N'Koudou'nun sol çaprazdan vuruşunda savunmadan seken top kornere gitti.

17' GOOOL... Beşiktaş 1-0 Başakşehir (Aboubakar)

17' Oğuzhan'ın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Aboubakar, rakibinden sıyrıldı. Dar açıda kaleci Mert ile karşı karşıya pozisyonda direk dibinden topu ağlara gönderdi.

14'Beşiktaş pas yaparak oyunu rakip yarı alana yıkmaya çalışıyor.

11' Rıdvan'ın sol kanattan sağ ayağı ile ceza sahası ön çizgisine doğru çıkarttığı topu Ponck uzaklaştırdı.

10' Sol kanattan ceza sahasına sokulan N'Koudou'nun yerden sağ çapraza doğru çıkarttığı topa gerilerden gelen Dorukhan vuruşunu yaptı. Top farklı şkeilde üstten auta gitti.

8' VAR incelemesi sonrasında da pozisyonun ofsayt olduğu kararı verildi.

6' GOL İPTAL... Ghezzal'ın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Welinton'un kafa vuruşu köşeden ağlara gitti. Ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

5' Dorukhan sağ kanatta yerde kaldı. Beşiktaş bir duran top şansı elde etti.

4' Sağ kanattan Visca'nın ön direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda Vida topu uzaklaştırdı.

4' Sol kanattan Deniz'in sert ortasında Vida topu kornere gönderdi.

2' İki takım da ilk dakikalarda birbirlerine ön alanda baskı yapmaya çalışıyor.

1' Sol kanattan Hasan Ali'nin ceza sahasına doğru havalandırdığı top kaleci Utku'da kaldı.

1' Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı ve maç başladı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Dorukhan, Oğuzhan, N'Koudou, Aboubakar.

Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Youssouf, Deniz, Visca, Demba Ba.