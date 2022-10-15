Kayserispor - Galatasaray - CANLI SKOR

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

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İlk yarı sonucu: Kayserispor 2-0 Galatasaray

43' Sağ kanattan çizgiye inen Dries Mertens, topu oraya çevirmek istedi. Dimitrios Kolovetsios'tan seken top kornere çıktı.

40' Önde baskıyla topu kapan Boey yine sağ kanattan topu taşıdı ve ceza alanındaki Icardi'ye ortalamak istedi ancak top farklı şekilde auta gitti.

38' Kayserispor'da Olivier Kemen, orta alanda Lucas Torreira'yı düşürünce sarı kartla cezalandırıldı.

34’ Gol… Kayserispor 2-0 Galatasaray (Onur)

32' Kayserispor yine etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Cardoso'nun çevirdiği top Kemen'den sekerek Mensah'ın önünde kaldı. Mensah'ın vuruşu üstten auta gitti.

29' Galatasaray'da Sacha Boey, hava topu mücadelesinde Miguel Cardoso'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

28' Sol kanatta topla buluşan Miguel Cardoso bu kez ceza alanındaki Kemen'e ortaladı. Kemen'i kafasında top Muslera'da kaldı.

27' Kayserispor'da Miguel Cardoso uzak mesafeden kaleyi yokladı. Muslera son anda topu kornere çeldi.

22’ Gol… Kayserispor 1-0 Galatasaray (Gavranovic)

18' Kayserispor gole yaklaştı. Ceza alanı önünden kaleyi yoklayan Onur Bulut'un şutunda kaleci Muslera topu kornere çeldi.

15' Mertens'in sol çaprazdan yaptığı ortayı kale önünde kontrol eden Icardi, şut açısı bulamayınca topu tekrar Mertens'e verdi.

9' Ramazan Civelek sağ kanattan çizgiye inerek topu kale ağzına çevirdi. Gavranovic, Muslera'dan önce topa ayak uzatmak isterken yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak karar devam

4' Kayserispor, Galatasaray yarı sahasında önde baskıyla topu kaptı, sağ kanattaki Onur'dan önce Kazımcan araya girdi.

3' Kayserispor'dan etkili bir serbest vuruş organizasyonu geldi. Tek paslarla kullanılan serbest vuruşta son olarak Gavranovic topla buluşturulmak istendi. Son anda Muslera topu uzaklaştırdı.

1' Galatasaray maça hızlı başladı. Juan Mata'nın kafayla indirdiği topa Icardi gelişine vurdu. Son anda kaleci Bilal kornere çeldi.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan maçı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Kayserispor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlıyor.

İlk 11'ler

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Mensah, Kemen, Ramazan, Gavranovic, Cardoso

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Yunus, Mata, Mertens, Icardi