Galatasaray-Göztepe maçının muhtemel 11'leri

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Milli sporcu Derin Toparlak, paletli yüzme 5 bin metrede dünya şampiyonu

İsmail Balaban, Alaplı Yağlı Güreşleri'nde ilk kez başpehlivan oldu

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