Trabzonspor - Konyaspor maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, evinde Konyaspor'u ağırlayacak.

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, evinde Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Akyazı Stadı'nda saat 19:00’da başlayacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Alpaslan Dedeş yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, A. Ömür, Nwakaeme, Visca, Cornelius

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Bytyqi, Michalak, Hassan