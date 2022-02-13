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Trabzonspor - Konyaspor maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, evinde Konyaspor'u ağırlayacak.
- Haber Merkezi
- 13.02.2022 - 17:40
- Güncelleme : 13.02.2022 - 18:57
Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, evinde Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Akyazı Stadı'nda saat 19:00’da başlayacak karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Alpaslan Dedeş yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, A. Ömür, Nwakaeme, Visca, Cornelius
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Rahmanovic, Bytyqi, Michalak, Hassan