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    UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

    FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler, Feyenoord-Slavia Prag maçına atandı.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 17:03
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 17:19
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    UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

    FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Hollanda'nın Feyenoord ile Çek Cumhuriyeti'nin Slavia Prag takımları arasında 7 Nisan 2022 Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final müsabakasını yönetecek.

    YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU

    Hollanda'nın Rotterdam şehrindeki Feyenoord Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

    UEFA dan Halil Umut Meler e görev #1


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