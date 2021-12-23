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    Beşiktaş-Göztepe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi ağırlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2021 - 19:04
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    Beşiktaş-Göztepe maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi konuk edecek.

    Beşiktaş'ın stadında oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Beşiktaş-Göztepe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Siyah-beyazlı takım teknik sorumlu Önder Karaveli yönetimindeki iki lig maçında birer galibiyet ve beraberlik aldı. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından göreve getirilen Karaveli yönetiminde Yukatel Kayserispor'u 4-2 yenen Beşiktaş, Fenerbahçe ile de 2-2 berabere kaldı.

    Ligde 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi alan siyah-beyazlı takım 25 puan topladı.

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

    Göztepe: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Atınç, Atakan, Berkan, Obinna, Soner, Tijanic, Halil, Ndiaye

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