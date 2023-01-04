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    Galatasaray - Ankaragücü - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor.
    • 04.01.2023 - 19:55
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 20:46
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    36' Taylan, savunma arkasına koşu gösteren Ali Sowe'u görmek istedi. Muslera kalesini terk edip topu kontrol etti.

    30’ Gol… Galatasaray 2-1 Ankaragücü (Gomis)

    23' Sağ kanatta topla buluşan Dubois, arka direkteki Barış Alper'e ortaladı. Kaleci Bahadır topu kontrol etti.

    21' Rashica bu kez sol kanattan kale ağzına ortaladı. Abdülkerim'in kafa vuruşu yandan auta gitti.

    16’ Gol… Galatasaray 1-1 Ankaragücü (Barış)

    14' Sağ kanattan Kevin Malcuit'nin yaptığı ortada topla buluşan Ali Sowe'un kale ağzından vuruşundan top yana açıldı. Pozisyonun devamında Taylan ve Muslera çarpışınca oyun durdu.

    7’ Gol… Galatasaray 0-1 Ankaragücü (Taylan)

    5' Berkan Kutlu, uzak mesafeden kaleyi yokladı. Kaleci Bahadır, direk dibinden topu kornere gönderdi.

    3' Galatasaray etkili geldi. Gomis'ten aldığı pasla ceza sahası dışından şutunu çeken Mertens'in vuruşu üstten auta gitti.

    1' Maç başladı.

    Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Ankaragücü ile karşılaşıyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayan müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

    Galatasaray - Ankaragücü maçını beIN Sports canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın VAR hakemi Hakan Ceylan.

    İlk 11'ler

    Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Midtsjö, Berkan, Rashica, Mertens, Barış, Gomis

    Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Marlon, Taylan, Diack, Zahid, Emre Kılınç, Sowe, Tasos


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