7 Ocak Cuma 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

7 Ocak Cuma 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

11:45 Western United - Sydney FC Avustralya A Ligi Ertelendi

20:00 Trabzonspor - Y.Malatyaspor Spor Toto Süper Lig

20:45 Helmond - Dordrecht Hollanda Eerste Divisie

21:30 Santa Clara - Sporting Lisbon Portekiz Liga NOS

22:30 Bayern Münih - Monchengladbach Almanya Bundesliga

23:00 Bordeaux - Marsilya Fransa Ligue 1

23:00 Amorebieta - Tenerife İspanya La Liga 2

23:00 Roda - Maastricht Hollanda Eerste Divisie