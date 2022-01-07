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- 7 Ocak Cuma 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
7 Ocak Cuma 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
- Haber Merkezi
- 07.01.2022 - 09:18
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
- 11:45 Western United - Sydney FC Avustralya A Ligi Ertelendi
- 20:00 Trabzonspor - Y.Malatyaspor Spor Toto Süper Lig
- 20:45 Helmond - Dordrecht Hollanda Eerste Divisie
- 21:30 Santa Clara - Sporting Lisbon Portekiz Liga NOS
- 22:30 Bayern Münih - Monchengladbach Almanya Bundesliga
- 23:00 Bordeaux - Marsilya Fransa Ligue 1
- 23:00 Amorebieta - Tenerife İspanya La Liga 2
- 23:00 Roda - Maastricht Hollanda Eerste Divisie
- 23:00 Swindon - Manchester City İngiltere FA Cup