Fenerbahçe - Hatayspor - CANLI SKOR

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u konuk ediyor.

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38' Ferdi ile girdiği mücadeleyi kazanan El Kaabi, sağ çaprazdan kaleyi yokladı. Top yan ağlarda kaldı.

36' Diego Rossi bu kez sol kanatta topla buluşup çaprazdan uzak köşeye şutunu çekti. Top yandan auta gitti.

35' Bu kez de Osayi-Samuel, sağ kanattan bindirip ortasını yaptı. Savunmadan seken topu kaleci Erce kontrol etti.

32' Miha Zajc yaklaşık 30 metreden müthiş bir şut çıkardı. Kaleci Erce Kardeşler aynı güzellikte topu kornere çeldi.

29' Gustavo Henrique'nin uzun pasında savunmanın hatası sonrası araya giren İrfan Can'ın vuruşunu Burak Öksüz, çizgiden çıkardı.

26’ Gol… Fenerbahçe 2-0 Hatayspor (Batshuayi)

25' Sağ kanatta topla buluşan Osayi-Samuel, ceza alanına ortaladı. Rossi'nin kafa vuruşu kaleci Erce'de kaldı.

23' Sağ çaprazdan ceza alanına giren Rossi'nin vuruşunu yine kaleci Erce kurtardı.

22' Santranın ardından baskıyla topu kapan King, topu ayağından aşınca Erce topu kontrol etti.

20’ Gol… Fenerbahçe 1-0 Hatayspor (King)

14' Sağ kanatta topla buluşan İrfan Can, Adekugbe'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul. Pozisyonun ardından sarı kart gören Sam Adekugbe, Ümraniyespor maçında cezalı duruma düştü.

10' VAR'dan gelen onay ofsayt kararı doğrulandı. Oyun 0-0 devam ediyor.

9' Hatayspor, El-Kaabi ile golü buldu ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

8' Hatayspor gole çok yaklaştı! Lobzhanidze, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Top yandan auta gitti.

7' Ferdi Kadıoğlu uzak mesafeden kaleyi yokladı. Top kaleci Erce'de kaldı.

5' Sağ kanattan hücuma katılan Bright Osayi-Samuel, sağ çaprazdan kaleyi yokladı. Kaleci Erce topu kontrol etti.

4' Michy Batshuayi savunma arkasına sarkıp kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak aşırtma vuruşu farklı şekilde auta gitti.

2' Miha Zajc'ın pasında ceza alanına koşu gösteren Michy Batshuayi'den önce Adekugbe topu kornere gönderdi.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor ile karşılaşıyor. Şükrü Saracoğlu'nda saat 20.00'de başlayaN müsabakayı, hakem Sarper Barış Saka yönetiyor.

Fenerbahçe - Hatayspor maçını beIN Sports canlı yayınlıyor. Karşılaşmanın VAR hakemi Hakan Ceylan.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, King, Batshuayi

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak, Adekugbe, Rayane, Onur, Ruben, El Kaabi, Saba, Ze Luis