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    Trabzonspor - Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.
    • 10.10.2022 - 08:33
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    Trabzonspor - Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek.
    Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

    Ligde Gaziantep FK'yı sahasında 3-2, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da yenmesi halinde bu sezon ilk kez art arda 3 maçı kazanmış olacak.

    Ligde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Trabzonspor 8. hafta sonunda 16 puanla 5. basamakta yer alıyor.

    Süper Lig'de çıktığı son 5 maçın 4'ünü kazanan Kasımpaşa, haftaya 12 puanla 9. sırada girdi.

    Eksikler

    Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Bordo-mavililerde 3'er sarı kartları bulunan Eren Elmalı, Marc Bartra ve Trezeguet, karşılaşmada kart görmeleri halinde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanında oynayamayacak.
    Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Tarkan Serbest ile Fode Koita, karşılaşmada forma giyemeyecek.

    Muhtemel 11'ler

    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Trezeguet, Abdülkadir, Umut

    Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Sadık, Bruma, Ouanes, Tırpan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken


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