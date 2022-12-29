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    Beşiktaş - Adana Demirspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor.
    • 29.12.2022 - 19:09
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    Beşiktaş - Adana Demirspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

    Beşiktaş - Adana Demirspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu.

    İlk 11'ler

    Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Talha, Masuaku, Souza, Gedson, Salih, N'Koudou, Weghorst, Cenk

    Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Gulbrandsen, Belhanda, Emre Akbaba


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