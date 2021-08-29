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    Kasımpaşa-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2021 - 18:00
    • Güncelleme : 29.08.2021 - 18:17
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    Kasımpaşa-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

    Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Kasımpaşa - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    İLK 11'LER

    Kasımpaşa: Ertuğrul; Hadergjonaj, Bruma, Tarkan, Eren; Travnik, Sadiku, Hajradinovic; Varga, Yusuf, Jorgensen

    Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Cicaldau, Berkan, Morutan, Barış Alper, Kerem, Diagne

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