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    Rıdvan Dilmen: Trabzonspor'un şampiyonluğu hayırlı olsun

    Rıdvan Dilmen: Trabzonspor'un şampiyonluğu hayırlı olsun

    Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçın ardından konuşan Rıdvan Dilmen, "Trabzonspor'un şampiyonluğu hayırlı uğurlu olsun. Atı alan Üsküdarı geçti" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 23.01.2022 - 21:29
    • Güncelleme : 23.01.2022 - 22:41
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    Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

    TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, bordo-mavili takımın bu galibiyetle şampiyonluğa çok yaklaştığını dile getirdi.

    Başarılı futbol adamı, "Kim ne derse desin, Nelsson ve Marcao vasat oyuncular." diyerek iki savunmacıyı da eleştirdi.

    Galatasaray-Trabzonspor maçından kareler / FOTO GALERİ

    Rıdvan Dilmen: Trabzonspor un şampiyonluğu hayırlı olsun #1

    "ŞAMPİYONLUK HAYIRLI OLSUN"

    Uğurcan Çakır'a ve Trabzonspor'a da övgüler yağdıran Rıdvan dilmen, "Kalecinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha gördük. Uğurcan üç tane net golü kurtardı. Meydana bir tane heykel dikeceklerse Uğurcan'ın heykelini diksinler. Trabzonspor'un şampiyonluğu hayırlı uğurlu olsun. Atı alan Üsküdarı geçti. Konyaspor'un baskısına rağmen kazanacaklarını düşünüyorum. İki puan sisteminde şampiyon olmuşlardı ama üç büyükleri bu kadar geçtikleri başka bir sezon olmamıştır." ifadelerini kullandı.


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