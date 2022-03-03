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Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri
Spor Toto Süper Lig'de cuma ve cumartesi günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
- Haber Merkezi
- 03.03.2022 - 16:26
- Güncelleme : 03.03.2022 - 16:36
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Cuma ve Cumartesi günü oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.
Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin hakemleri henüz belli olmadı.
CUMA
Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor: Yasin Kol
CUMARTESİ
Rizespor-Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Göztepe-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
Konyaspor-Galatasaray: Ali Şansalan