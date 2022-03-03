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    Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri

    Spor Toto Süper Lig'de cuma ve cumartesi günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 16:26
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 16:36
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    Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri

    Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Cuma ve Cumartesi günü oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.

    Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin hakemleri henüz belli olmadı.

    CUMA

    Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor: Yasin Kol

    CUMARTESİ

    Rizespor-Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu

    Göztepe-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

    Konyaspor-Galatasaray: Ali Şansalan


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