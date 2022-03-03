Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri

Spor Toto Süper Lig'de cuma ve cumartesi günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Cuma ve Cumartesi günü oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.



Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin hakemleri henüz belli olmadı.

CUMA

Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor: Yasin Kol

CUMARTESİ

Rizespor-Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Göztepe-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

Konyaspor-Galatasaray: Ali Şansalan