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    Alanyaspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'un konuğu olacak.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2021 - 18:05
    • Güncelleme : 20.11.2021 - 18:47
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    Alanyaspor - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor, evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor.

    Saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Mücadele beIN Sports’tan naklen yayınlanacak.

    Beşiktaş'ta Michy Batshuayi, Salih Uçan, Gökhan Töre ve Fabrice N'Sakala karşılaşmanın kadrosunda yer almadılar.

    Hatayspor maçında sakatlanan Batshuayi, Sporting Lizbon ve Trabzonspor maçlarında da görev yapamamış, ardından milli ara dönüşü ateşli hastalık geçirdiği ifade edilmişti.

    Siyah-beyazlı takımın stoperlerinden Welinton maça sarı kart ceza sınırında çıkacak. Welinton, Alanyaspor maçında da sarı kart görmesi halinde Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

    İLK 11'LER

    Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Davidson, Emre Akbaba, Efecan Karaca, Babacar

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Kenan

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