Trabzonspor - Hatayspor CANLI SKOR

Süper Lig'in ikinci haftasında son şampiyon Trabzonspor, evinde Hatayspor'u ağırlıyor.

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35' Trabzonspor'da Cornelius'un attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt nedeniyle iptal edildi.

20' Edin Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda karambolde kalan topu Erce Kardeşler son anda çizgi üzerinde kurtardı.

18' El Kaabi'nin röveşatasını Uğurcan zorulukla kornere çeldi

12' Bakasetas'ın savunma arkasına sarkan Cornelius'u düşündü ancak Hatayspor savunması araya girdi.

10' Sol kanattan son çizgiye inen Saba, içeriye ortaladı. Denswill'e çarpan top kornere gitti.

7' Soldan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Eren içeriye ortaladı ancak Hatayspor savunması topu uzaklaştırdı.

6' Sol kanatta Bakasetas'ın pasıyla topla buluşan Trezeguet, sağ ayağıyla kaleye vurdu. Savunmaya çarpan top kornere gitti.

5' Trabzonspor'da orta alanda topu kazanan Bakasetas'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş yandan auta gitti.

4' Sağ kanattan ceza sahasına giren Larsen, içeriye iyi ortaladı. Bakasetas'ın sol ayağıyla vuruşu yandan auta gitti.

2' Sol kanattan Trezeguet'in arka direğe yaptığı orta doğrudan auta gitti.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 2. haftasının açılış maçında Trabzonspor, sahasında Hatayspor'u konuk ediyor.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşma saat 21.00'de başladı. Müsabakayı Abdülkadir Bitigen yönetiyor

Onun yardımcılıklarını Serkan Ok ve Alpaslan Dedeş yapıyor. Müsabakanın 4. hakemi ise Caner Ak oldu. Trabzonspor-Hatayspor maçı beIN Sports canlı yayınlanıyor.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Doğucan, Siopis, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelius

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Falette, Adekugbe, Aabid, Ribeiro, Musa Çağıran, Saba, Saint Louis, El Kaabi