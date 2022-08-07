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    Antalyaspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor.
    • 07.08.2022 - 20:40
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    Antalyaspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Galatasaray, Antalyaspor'a konuk olacak.

    Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Antalyaspor - Galatasaray mücadelesini beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Ligde geride kalan sezonu 13. tamamlayarak tarihinin en kötü performansını gösteren sarı-kırmızılı ekip, yeni sezona iyi bir şekilde girerek moral bulmak istiyor.

    İlk 11'ler

    Antalyaspor: Boffin, Soner, Bünyamin, Fernando, Wright, Adriano, Güray, Fedor, Ndao, Ömer, Ghacha

    Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Emre A., Yunus, Kerem, Seferovic


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