Kayserispor - Galatasaray maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kayserispor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 17 puanı bulunuyor. Ligde 9 maç oynayan Kayserispor ise 4 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda 13 puan elde etti.

Eksikler

Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Anthony Uzodimma ve Yaw Ackah bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Van Aanholt ve Mathias Ross kadroda yer almıyor. Kerem Aktürkoğlu ise sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 11. haftadaki Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

İlk 11'ler

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Mensah, Kemen, Ramazan, Gavranovic, Cardoso

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Yunus, Mata, Mertens, Icardi