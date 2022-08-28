Trabzonspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri

Süper Lig 4. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Süper Lig 4. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Galatasaray karşılaşacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki takım da ikişer galibiyet ve birer mağlubiyet sonucunda 6'şar puan elde etti.

İki takımın eksikleri

Karadeniz ekibinde Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Uğurcan Çakır sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Bakasetas'ın durumu da yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek.

Galatasaray'da tedavisine devam edilen Fredrik Midtsjö müsabakada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir ve Christian Luyindama Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Muhammet, Larssen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bardhi, Dorukhan, Djaniny, Trezeguet, Cornelius

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Seferovic.