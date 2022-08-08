8 Ağustos Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

8 Ağustos Pazartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

Futbol Azerbaycan Premier Ligi Turan - Qabala takımları karşı karşıya geliyor. 08.08.2022 | Pazartesi günü saat 16:00 ile başlayacak müsabaka, CBC Sport aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol İslami Dayanışma Turnuvasi Türkiye - Senegal takımları karşı karşıya geliyor. 08.08.2022 | Pazartesi günü saat 17:00 ile başlayacak müsabaka, TRT Spor aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Spor Toto Süper Lig M.Başakşehir - Kasımpaşa takımları karşı karşıya geliyor. 08.08.2022 | Pazartesi günü saat 19:15 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 2 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe - Ümraniyespor takımları karşı karşıya geliyor. 08.08.2022 | Pazartesi günü saat 21:45 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 1 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Spor Toto Süper Lig Ankaragücü - Konyaspor takımları karşı karşıya geliyor. 08.08.2022 | Pazartesi günü saat 21:45 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 2 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol Fransa Ligue 2 Caen - Metz takımları karşı karşıya geliyor. 08.08.2022 | Pazartesi günü saat 21:45 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 4 aracılığıyla naklen yayınlanacak.

Futbol İngiltere Championship WBA - Watford takımları karşı karşıya geliyor. 08.08.2022 | Pazartesi günü saat 22:00 ile başlayacak müsabaka, Bein Sports 3 aracılığıyla naklen yayınlanacak.