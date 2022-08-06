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    Beşiktaş - Kayserispor maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, yeni sezonun ilk maçında Kayserispor ile sahasında karşı karşıya gelecek.
    • 06.08.2022 - 08:30
    • Güncelleme : 06.08.2022 - 09:55
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    Beşiktaş - Kayserispor maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, yeni sezonun ilk maçında taraftarı önünde Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.

    Siyah-beyazlıların stadında oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak ve karşılaşmada hakem Ümit Öztürk görev alacak.

    Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

    Muhtemel 11'ler

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Saiss, Montero, Umut, Necip, Salih, Gedson, Ghezzal, Muleka, Weghorst

    Kayserispor: Bilal, Onur, Karimi, Hosseini, Carole, Mensah, Camponharo, Emrah, Bertolacci, Thiam, Gavranovic


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