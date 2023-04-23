8 golün çıktığı maçta Adana Demirspor, Kayserispor'u mağlup etti Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Adana Demirspor sahasında Kayserispor karşısında 5-3'lük skorla kazandı.

Süper Lig’de 31. hafta maçında Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor ile Çağdaş Atan'ın ekibi Kayserispor, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiminde Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan bu harika maçta kazanan 5-3'lük skorla ev sahibi Adana Demirspor oldu.

İlk yarıda 7 gol çıktı

Adana Demirspor, 7. dakikada Cherif Ndiaye'nin attığı golle öne geçti. Kayserispor, 24'te Mame Thiam ile eşitliği yakaladı. 27. dakikada Cherif Ndiaye takımını bir kez daha öne geçirdi. Thiam, bu kez 30. dakikada karşılık verdi. Adana Demirspor'da 32. dakikada Younes Belhanda durumu 3-2 yaptı.

Mame Thiam, 45+4'te skoru 3-3'e getirdi ve hat-trick yaptı. Adana Demirspor'da 45+6'da sahneye çıkan Yusuf Sarı, takımının soyunma odasına 4-3 önde gitmesini sağladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 4-3'lük üstünlüğü ile sona erdi.

Adana Demirspor, 5 golle kazandı

Adana Demirspor, 51'de penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Henry Onyekuru, 52. dakikada durumu 5-3 yaptı.

Mücadelenin hakemi Direnç Tonusluoğlu, 83. dakikada Olivier Kemen'e kırmızı kart gösterdi. Tonusluoğlu, VAR uyarısının ardından bu kırmızı kartı iptal etti ve Kayserispor'dan kaleci Bilal Bayazit'e kırmızı kart gösterdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Adana Demirspor sahasında Kayserispor'u 5-3 mağlup etti.

İki takım da haftaya maç yapmayacak

Bu galibiyetin ardından Adana Demirspor, 57 puana yükseldi. Kayserispor ise 45 puanda kaldı.

Adana Demirspor, Süper Lig'de gelecek haftayı BAY geçecek. Kayserispor da normal fikstürde Gaziantep FK ile karşılaşacağı için maç yapmayacak ve 3 puanın sahibi olacak.