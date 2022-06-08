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    8 Haziran Çarşamba 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 08.06.2022 - 12:54
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    8 Haziran Çarşamba 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    • 18.00 Üçüncülük maçı | Elit U17 Ligi | A Spor
    • 21.00 Final | Elit U17 Ligi | A Spor
    • 21.45 Belçika - Polonya | Uluslar Ligi | S Sport
    • 2 21.45 Galler - Hollanda | Uluslar Ligi | S Sport

    8 Haziran Çarşamba 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var? #1


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