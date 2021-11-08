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    8 Kasım 2021 Pazartesi maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2021 - 12:38
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    8 Kasım 2021 Pazartesi maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    • 21:00 Helsingor - Fredericia Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
    • 21:30 Ac. Clinceni - Rapid Bükreş Romanya Liga 1 Bilyoner TV
    • 23:00 Tenerife - Girona İspanya La Liga 2 La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

    8 Kasım 2021 Pazartesi maç takvimi: Bugün hangi maçlar var? #1

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