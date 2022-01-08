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- 8 Ocak Cumartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
8 Ocak Cumartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
utbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
- Haber Merkezi
- 08.01.2022 - 09:58
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
- 11:45 Melbourne Victory - Adelaide United Avustralya A Ligi Ertelendi
- 11:45 WS Wanderers - Perth Glory Avustralya A Ligi Ertelendi
- 13:00 Galatasaray - Giresunspor TFF Elit U19 Ligi Futbol
- 13:30 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig
- 13:30 Bandırmaspor - Denizlispor Spor Toto 1. Lig
- 13:30 Ümraniyespor - Kocaelispor Spor Toto 1. Lig
- 15:15 Mansfield - Middlesbrough İngiltere FA Cup
- 15:30 Wycombe - Sunderland İngiltere EFL League 1
- 15:30 Bristol City - Fulham İngiltere FA Cup
- 15:30 Burnley - Huddersfield İngiltere FA Cup
- 15:30 Coventry - Derby County İngiltere FA Cup
- 15:30 Hartlepool - Blackpool İngiltere FA Cup
- 15:45 Millwall - Crystal Palace İngiltere FA Cup
- 16:00 Alanyaspor - M.Başakşehir Spor Toto Süper Lig
- 16:00 Kasımpaşa - Hatayspor Spor Toto Süper Lig
- 16:00 Adanaspor - Bursaspor Spor Toto 1. Lig
- 16:00 Levante - Mallorca İspanya La Liga
- 16:00 Ajman Club - Emirates Club BAE Arap Körfez Ligi
- 16:00 Al Ittihad - Bani Yas BAE Arap Körfez Ligi
- 17:00 Le Havre - Sochaux Fransa Ligue 2
- 17:30 Freiburg - Arminia Bielefeld Almanya Bundesliga
- 17:30 Greuther Fürth - Stuttgart Almanya Bundesliga
- 17:30 Hoffenheim - Augsburg Almanya Bundesliga
- 17:30 B.Leverkusen - Union Berlin Almanya Bundesliga
- 17:30 Leipzig - Mainz Almanya Bundesliga
- 18:00 Cartagena - Huesca İspanya La Liga 2
- 18:00 Ibiza - Alcorcon İspanya La Liga 2
- 18:00 Leicester City - Watford İngiltere FA Cup
- 18:00 Barnsley - Barrow İngiltere FA Cup
- 18:00 Boreham Wood - Wimbledon İngiltere FA Cup
- 18:00 Kidderminster - Reading İngiltere FA Cup
- 18:00 Newcastle - Cambridge United İngiltere FA Cup
- 18:00 Peterborough - Bristol Rovers İngiltere FA Cup
- 18:00 Port Vale - Brentford İngiltere FA Cup
- 18:00 QPR - Rotherham İngiltere FA Cup
- 18:00 WBA - Brighton İngiltere FA Cup
- 18:00 Wigan - Blackburn İngiltere FA Cup
- 18:15 Real Sociedad - Celta Vigo İspanya La Liga
- 18:15 OFI Crete - Giannina Yunanistan Süper Ligi
- 18:30 Vizela - Moreirense Portekiz Liga NOS
- 18:30 Al Sharjah - Al Ain BAE Arap Körfez Ligi
- 19:00 Galatasaray - Giresunspor Spor Toto Süper Lig
- 19:00 Ankaragücü - Tuzlaspor Spor Toto 1. Lig
- 19:00 Lille - Lorient Fransa Ligue 1 Ertelendi
- 20:15 Valladolid - Burgos İspanya La Liga 2
- 20:30 E.Frankfurt - B.Dortmund Almanya Bundesliga
- 20:30 Granada - Barcelona İspanya La Liga
- 20:30 Hull City - Everton İngiltere FA Cup
- 20:30 Chelsea - Chesterfield İngiltere FA Cup
- 20:30 Birmingham - Plymouth İngiltere FA Cup
- 20:30 Swansea - Southampton İngiltere FA Cup
- 20:45 Den Bosch - FC Emmen Hollanda Eerste Divisie
- 20:45 Yeovil - Bournemouth İngiltere FA Cup
- 21:00 Amiens - Ajaccio Fransa Ligue 2
- 21:00 Bastia - Quevilly Rouen Fransa Ligue 2
- 21:00 Caen - Niort Fransa Ligue 2
- 21:00 JDA Dijon - Nimes Fransa Ligue 2
- 21:00 Dunkerque HB - Paris FC Fransa Ligue 2
- 21:00 Grenoble - Auxerre Fransa Ligue 2
- 21:00 Pau - Rodez Fransa Ligue 2
- 21:00 Valenciennes - Guingamp Fransa Ligue 2
- 21:00 Estoril - Porto Portekiz Liga NOS
- 23:00 Lens - Rennes Fransa Ligue 1
- 23:00 Real Madrid - Valencia İspanya La Liga
- 23:00 Leganes - Real Sociedad B İspanya La Liga 2
- 23:00 NAC Breda - Eindhoven Hollanda Eerste Divisie
- 23:30 Boavista - Tondela Portekiz Liga NOS