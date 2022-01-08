8 Ocak Cumartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

8 Ocak Cumartesi 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

utbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

11:45 Melbourne Victory - Adelaide United Avustralya A Ligi Ertelendi

11:45 WS Wanderers - Perth Glory Avustralya A Ligi Ertelendi

13:00 Galatasaray - Giresunspor TFF Elit U19 Ligi Futbol

13:30 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig

13:30 Bandırmaspor - Denizlispor Spor Toto 1. Lig

13:30 Ümraniyespor - Kocaelispor Spor Toto 1. Lig

15:15 Mansfield - Middlesbrough İngiltere FA Cup

15:30 Wycombe - Sunderland İngiltere EFL League 1

15:30 Bristol City - Fulham İngiltere FA Cup

15:30 Burnley - Huddersfield İngiltere FA Cup

15:30 Coventry - Derby County İngiltere FA Cup

15:30 Hartlepool - Blackpool İngiltere FA Cup

15:45 Millwall - Crystal Palace İngiltere FA Cup

16:00 Alanyaspor - M.Başakşehir Spor Toto Süper Lig

16:00 Kasımpaşa - Hatayspor Spor Toto Süper Lig

16:00 Adanaspor - Bursaspor Spor Toto 1. Lig

16:00 Levante - Mallorca İspanya La Liga

16:00 Ajman Club - Emirates Club BAE Arap Körfez Ligi

16:00 Al Ittihad - Bani Yas BAE Arap Körfez Ligi

17:00 Le Havre - Sochaux Fransa Ligue 2

17:30 Freiburg - Arminia Bielefeld Almanya Bundesliga

17:30 Greuther Fürth - Stuttgart Almanya Bundesliga

17:30 Hoffenheim - Augsburg Almanya Bundesliga

17:30 B.Leverkusen - Union Berlin Almanya Bundesliga

17:30 Leipzig - Mainz Almanya Bundesliga

18:00 Cartagena - Huesca İspanya La Liga 2

18:00 Ibiza - Alcorcon İspanya La Liga 2

18:00 Leicester City - Watford İngiltere FA Cup

18:00 Barnsley - Barrow İngiltere FA Cup

18:00 Boreham Wood - Wimbledon İngiltere FA Cup

18:00 Kidderminster - Reading İngiltere FA Cup

18:00 Newcastle - Cambridge United İngiltere FA Cup

18:00 Peterborough - Bristol Rovers İngiltere FA Cup

18:00 Port Vale - Brentford İngiltere FA Cup

18:00 QPR - Rotherham İngiltere FA Cup

18:00 WBA - Brighton İngiltere FA Cup

18:00 Wigan - Blackburn İngiltere FA Cup

18:15 Real Sociedad - Celta Vigo İspanya La Liga

18:15 OFI Crete - Giannina Yunanistan Süper Ligi

18:30 Vizela - Moreirense Portekiz Liga NOS

18:30 Al Sharjah - Al Ain BAE Arap Körfez Ligi

19:00 Galatasaray - Giresunspor Spor Toto Süper Lig

19:00 Ankaragücü - Tuzlaspor Spor Toto 1. Lig

19:00 Lille - Lorient Fransa Ligue 1 Ertelendi

20:15 Valladolid - Burgos İspanya La Liga 2

20:30 E.Frankfurt - B.Dortmund Almanya Bundesliga

20:30 Granada - Barcelona İspanya La Liga

20:30 Hull City - Everton İngiltere FA Cup

20:30 Chelsea - Chesterfield İngiltere FA Cup

20:30 Birmingham - Plymouth İngiltere FA Cup

20:30 Swansea - Southampton İngiltere FA Cup

20:45 Den Bosch - FC Emmen Hollanda Eerste Divisie

20:45 Yeovil - Bournemouth İngiltere FA Cup

21:00 Amiens - Ajaccio Fransa Ligue 2

21:00 Bastia - Quevilly Rouen Fransa Ligue 2

21:00 Caen - Niort Fransa Ligue 2

21:00 JDA Dijon - Nimes Fransa Ligue 2

21:00 Dunkerque HB - Paris FC Fransa Ligue 2

21:00 Grenoble - Auxerre Fransa Ligue 2

21:00 Pau - Rodez Fransa Ligue 2

21:00 Valenciennes - Guingamp Fransa Ligue 2

21:00 Estoril - Porto Portekiz Liga NOS

23:00 Lens - Rennes Fransa Ligue 1

23:00 Real Madrid - Valencia İspanya La Liga

23:00 Leganes - Real Sociedad B İspanya La Liga 2

23:00 NAC Breda - Eindhoven Hollanda Eerste Divisie