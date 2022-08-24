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    8 Süper Lig kulübü, PFDK'ya sevk edildi

    TFF, Süper Lig'den 8 kulübün disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı
    • 24.08.2022 - 10:48
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 10:55
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    8 Süper Lig kulübü, PFDK'ya sevk edildi

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

    TFF'den yapılan açıklamada; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Ümraniyespor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Başakşehir ve Adana Demirspor'un çeşitli nedenlerle disipline sevk edildiği aktarıldı.

    8 Süper Lig kulübü, PFDK ya sevk edildi #1

    Rakitskyi, sert hareketi nedeniyle sevk edildi

    Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti, Adana Demirspor futbolcusu Yaroslav Rakitskyi'nin de kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.


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