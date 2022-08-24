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- 8 Süper Lig kulübü, PFDK'ya sevk edildi
8 Süper Lig kulübü, PFDK'ya sevk edildi
TFF, Süper Lig'den 8 kulübün disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı
- 24.08.2022 - 10:48
- Güncelleme : 24.08.2022 - 10:55
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Ümraniyespor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Başakşehir ve Adana Demirspor'un çeşitli nedenlerle disipline sevk edildiği aktarıldı.
Rakitskyi, sert hareketi nedeniyle sevk edildi
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti, Adana Demirspor futbolcusu Yaroslav Rakitskyi'nin de kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.