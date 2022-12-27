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Fenerbahçe - Hatayspor maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u konuk ediyor.
- 27.12.2022 - 19:01
- Güncelleme : 27.12.2022 - 19:02
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor ile karşılaşıyor. Şükrü Saracoğlu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
Fenerbahçe - Hatayspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Hakan Ceylan.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, King, Batshuayi
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak, Adekugbe, Rayane, Onur, Ruben, El Kaabi, Saba, Ze Luis