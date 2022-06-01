Süper Lig yayın ihalesi sonuçlandı mı, kim kazandı?

Süper Lig yayın ihalesi sonuçlandı mı, kim kazandı?

Uzun zamandır çözülemeyen Süper Lig'deki yayın ihalesi ile ilgili, "Süper Lig yayın ihalesi sonuçlandı mı, kim kazandı?" sorusu gündeme getirildi.

Süper Lig maçları uzun yıllardır beIN SPORTS ekranlarında yayınlanıyordu.Ancak bu anlaşmanın sonu geldi.

Bu sene yeniden masaya oturan beIN SPORTS ve Saran Grup arasındaki görüşmeler, tıkandı.

İki güçlü grubun verdikleri miktarlar ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun istediği miktar belli oldu.

Ancak Nihat Özdemir'in istifa etmesi ve sonrasında seçime odaklanılması, yayın ihalesini sıkıntıya soktu.

Son durumu öğrenmek isteyenler ise "Süper Lig yayın ihalesi sonuçlandı mı, kim kazandı?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Süper Lig yayın ihalesi sonuçlandı mı, kim kazandı? İşte yanıtı...

Süper Lig yayın ihalesi sonuçlandı mı, kim kazandı?

Ajansspor'un haberine göre; Süper Lig 'deki yayıncı konusu çözüme kavuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler uzun süredir görüşme halinde olduğu mevcut yayıncı kuruluş beIN Sports ile 2 yıllık anlaşma sağlandı.

Kulüpler, 1 yıllık anlaşma istese de yayıncı kuruluş 2 yıllık anlaşmada diretti.