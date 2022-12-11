Okan Buruk'tan transfer açıklamaları

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk gündeme dair konuştu. Buruk, transfer ve Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası için verilen arayı Antalya'da kamp yaparak geçiren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

49 yaşındaki teknik adam Cristiano Ronaldo'yla ilgili çarpıcı açıklamalar yaparken, Moussa Dembele'nin transferi, Icardi ve Rashica'nın bonservisleri ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Hepsi iyi karakterler"

Takımdaki oyuncuların karakterli isimler olduğunu belirten Okan Buruk, "Icardi hep gündeme geliyor. Her şey benim kontrolümde gelişiyor. Kontrolümün dışında olan bir şey yok. Sonuçta elimizde robotlar yok. Hepsinden aynı şeyi bekleyemeyiz. Önemli olan oyuncuları aramızda ve canlı tutmak.

Bazısının özel hayatıyla ilgili, bazısının psikolojik problemi oluyor. Hepsini kabul edip, onlara doğru bir şekilde yaklaşarak onları takımın içinde tutmamız gerekiyor. İsim olarak en yüksek kariyere sahip oyuncular bizde. Hepsi iyi karakterler. Şanslı olduğum yan bu." dedi.

"Bizim için önemli olan oyuncunun iyi dönmesi"

Icardi'nin tedavi süreci hakkında konuşan Buruk, "Icardi de çok çalışkan bir oyuncu. Sakatlanmadan önce 5 gün çok iyi çalıştı. Bir topuk pası verirken arka adalede sorun oluştu. Karakter olarak arkadaşlarıyla iyi. Bazen dışarıdan oyuncular yanlış değerlendirilebiliyor. Takımı sahiplendi, seyirci ile çok yakın. Icardi buraya çok çabuk alıştı ama sakatlık yaşadı.

Neden burada tedavi olmadığı konuşuluyor. Dünyada bu var. Bazı oyuncular sakatlandığında istediği yerde tedavi olmayı kontratlarına yazıyor. Her şey bizim kontrolümüzde. Bizim için önemli olan oyuncunun iyi dönmesi." sözlerini sarf etti.

“Santrfor Galatasaray için çok önemli bir pozisyon"

“Icardi’nin kalmasını ister misiniz?” şeklinde soru üzerine Buruk, “Santrfor Galatasaray için çok önemli bir pozisyon. Hepimiz isteriz ama erken konuşuyoruz. Sezonu bitirmek lazım. Şu anda yapılacak bir şey yok. Rashica ile de aynı ey oluyor. Onun da bizimle devam etmesini çok isteriz. Belki de devam edecek ama bu konular için erken.” cevabını verdi.

"Hocaların istemesi bitmez"

“Ronaldo gibi bir ağabey ister misiniz?” sorusuna Okan Buruk, “Ne kadar iyi oyuncu olursa hocalar ister. Hocaların istemesi bitmez.” yanıtını verdi.

"Genel olarak Emre’yi ve Başakşehir’i başarılı buluyorum"

7-0 sona eren Başakşehir maçı hakkında konuşan Okan Buruk, "Maç sonrasında konuşmadık ama sonuçta futbol bu. Herkes birbirini yenebiliyor. Başakşehir bu sene en iyi futbolu oynayan takımlardan biri.

Avrupa’da başarılı oldular, az gol yediler. Genel olarak Emre’yi ve Başakşehir’i başarılı buluyorum. Emre hoca iyi işler yapıyorlar. Futbolun içinde bu tür skorlar var." dedi.

"Yusuf’u yeniden Barcelona’daki seviyesine, çekmemiz gerekiyor"

Takımın genç yıldız adayı Yusuf Demir'i değerlendiren Buruk, "Yusuf, aramıza geç katılan oyunculardan biri. Kendisinden beklentimiz yüksek, önemli bir yatırım yaptık. Çok genç, oynamak isteyen bir futbolcu. 18 yaşında Barcelona görmüş bir oyuncu. O yetenek var ki Barcelona’da forma giydi.

Yusuf’u yeniden Barcelona’daki seviyesine, isteğine ve motivasyonuna çekmemiz gerekiyor. İyi çalışıyor. Bir dönem sakatlığı oldu. Birkaç maç ondan dolayı değerlendiremedik. Birkaç maçta yabancı oyuncu kuralından dolayı oynatamadık. Hazırlık maçları Yusuf için de iyi oldu." ifadelerinde bulundu.

"Icardi’nin her zaman kadronun içinde olması gerektiğini düşünüyorum"

Icardi'nin Milli Takım'da olması gerektiğini belirten Okan Buruk, "Son maçlardaki Icardi’nin kadroda olması gerektiğini düşünüyorum. Arjantin’de net bir santrfor yok. Icardi’nin her zaman kadronun içinde olması gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

"Moussa Dembele iyi bir oyuncu"

Gündemde olan Dembele ile ilgili konuşan Buruk, "Moussa Dembele iyi bir oyuncu. Takımında uzun süreler almadı. Sezon sonunda da sözleşmesi bitiyor. Bütün kulüpler için iyi bir opsiyon ama devre arası almak zor. Bizim için kadro mühendisliği de önemli. Takım içinde değişik tipte oyunculara ihtiyaç var. Transferin başlamasına daha yaklaşık 1 ay var.

Bu sürede ne olacağını bilmiyoruz. Transferle ilgili bir şekilde hazırlanıyoruz. Bir liste yapıyoruz. Bütün mevkilerle ilgili her şey olabilir. Bir liste yapıyoruz ama şu anda aksiyon aldığımız bir şey yok." ifadesini kullandı.

"Rakiplerimizin kadrosunda zenginliğin olduğunu görüyoruz"

Rakiplerinin kadrolarının zengin olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Her mevkiye hazırlık yapıyoruz. İkinci yarı çok daha yoğun ve çekişmeli geçecek. Rakiplerimizin kadrosunda zenginliğin olduğunu görüyoruz. Bizim de ilk 11’den bir oyuncu olmadığında yedek kulübesinden hiç soru işareti olmadan, düşünmeden bir oyuncu seçmemiz gerekiyor.

Elimizde de geniş bir kadro var. Kullanamadığım birçok oyuncu var. Bu dönem ve hazırlık maçları bizim için ölçü olacak. Sol bekte Türk oyuncularla devam etmeyi düşünüyoruz." dedi.

"Hiç oyuncu almasak da şampiyonluğa yetecek kadromuz var"

Transfer yapmasalar dahil şampiyonluğa yetecek kadrolarının olduğunu söyleyen Buruk, "Çok geniş bir kadromuz var. Kalecilerle 33 kişilik bir kadromuz vardı. Hiç oyuncu almasak da şampiyonluğa yetecek kadromuz var. Ancak imkan olursa kadroyu güçlendirme adına düşünebiliriz. Her şey önümüzdeki ay belli olacak." ifadelerini kullandı.

"Şu anda net görüştüğümüz kimse yok"

Yerli oyuncu transferi hakkında konuşan Okan Buruk, "Onur Bulut, Samet Akaydın, Uğur Çİftçi, Rıdvan Yılmaz, Halil Akbunar ve Deniz Undav. Tüm maçları takip ettiriyoruz. Ancak şu anda net görüştüğümüz kimse yok. Onur ile ilgili haber çıkıyor ama bizim şu anda iki iyi sağ bekimiz var. Uğur ile de bir girişimimiz olmadı." sözlerini sarf etti.