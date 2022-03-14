Galatasaray - Beşiktaş maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 29. haftasının kapanış maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 29. haftası Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi maçla kapanacak.

Galatasaray Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.00'da başlayacak. Derbide hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Candaş Elbil üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak.

BeIN Sports 1'den yayınlanacak derbiyle ilgili her şey sitemizde olacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mostafa Mohamed

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven