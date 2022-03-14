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Galatasaray - Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 29. haftasının kapanış maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 14.03.2022 - 17:55
- Güncelleme : 14.03.2022 - 19:55
Süper Lig'in 29. haftası Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi maçla kapanacak.
Galatasaray Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.00'da başlayacak. Derbide hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Candaş Elbil üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak.
BeIN Sports 1'den yayınlanacak derbiyle ilgili her şey sitemizde olacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mostafa Mohamed
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven