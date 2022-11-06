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    Trabzonspor - Konyaspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, evinde Konyaspor'u ağırlayacak.
    • 06.11.2022 - 19:00
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    Trabzonspor - Konyaspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak.

    Ligde Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki karşılaşma saat 20:00'de başlayacak ve beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

    Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Bartra, Hugo, Hüseyin, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez

    Konyaspor: Sehic, Adil Demirbağ, Guilherme, Calvo, Ahmet Oğuz, Bruno Paz, Soner, Hadziahmetovic, Bytyqi, Muhammet, Michalak


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