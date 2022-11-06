Trabzonspor - Konyaspor maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, evinde Konyaspor'u ağırlayacak.

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Ligde Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki karşılaşma saat 20:00'de başlayacak ve beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Bartra, Hugo, Hüseyin, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez

Konyaspor: Sehic, Adil Demirbağ, Guilherme, Calvo, Ahmet Oğuz, Bruno Paz, Soner, Hadziahmetovic, Bytyqi, Muhammet, Michalak