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    Beşiktaş-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Beşiktaş-Galatasaray maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 10. haftasında, 17'şer puanlı iki takım Beşiktaş ve Galatasaray kozlarını paylaşacak.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2021 - 18:42
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 18:53
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    Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, derbi maçta karşı karşıya geliyor.

    Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Beşiktaş-Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki takım da beşer galibiyet ile ikişer beraberlik ve yenilgi sonucunda 17'şer puan topladı.

    İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

    Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson ve Georges-Kevin N'Koudou, derbide görev yapamayacak.

    Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, derbinin kadrosunda yer alamayacak.

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Josef, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Morutan, Diagne

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