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    Galatasaray - Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor.
    • 07.08.2022 - 08:39
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    Galatasaray - Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Galatasaray, Antalyaspor'a konuk olacak.

    Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Antalyaspor - Galatasaray mücadelesini beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Ligde geride kalan sezonu 13. tamamlayarak tarihinin en kötü performansını gösteren sarı-kırmızılı ekip, yeni sezona iyi bir şekilde girerek moral bulmak istiyor.

    Muhtemel 11'ler

    Antalyaspor: Boffin, Güray Vural, Kudryashov, Ömer, Bünyamin, Fernando, Fredy, Luiz Adriano, Ndao, Gökdeniz, Haji Wright

    Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Sergio Oliviera, Midtsjö, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic


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