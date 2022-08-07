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Galatasaray - Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oluyor.
- 07.08.2022 - 08:39
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Galatasaray, Antalyaspor'a konuk olacak.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Antalyaspor - Galatasaray mücadelesini beIN Sports canlı yayınlayacak.
Ligde geride kalan sezonu 13. tamamlayarak tarihinin en kötü performansını gösteren sarı-kırmızılı ekip, yeni sezona iyi bir şekilde girerek moral bulmak istiyor.
Muhtemel 11'ler
Antalyaspor: Boffin, Güray Vural, Kudryashov, Ömer, Bünyamin, Fernando, Fredy, Luiz Adriano, Ndao, Gökdeniz, Haji Wright
Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Sergio Oliviera, Midtsjö, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic