1 EYLÜL PERŞEMBE 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

1 EYLÜL PERŞEMBE 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

16:00Bolnisi - GagraGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:00Botosani - ArgesRomanya Liga 1Bilyoner TV

18:00Kapaz - KarabağAzerbaycan Premier LigiCBC Sport

18:00Haka - HonkaFinlandiya VeikkausliigaBilyoner TV

19:00Dinamo Tiflis - Lokomotif TiflisGürcistan Erovnuli LigaBilyoner TV

19:00Torpedo Kutaisi - SamguraliGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00Hvidovre IF - HobroDanimarka 1. LigiBilyoner TV

20:00Dinamo Batum - TelaviGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovmuli Liga Youtube

21:00Hermannstadt - Uni. CraiovaRomanya Liga 1Bilyoner TV

21:00AZ Alkmaar - NEC NijmegenHollanda EredivisieBilyoner TV

21:00SC Telstar - De GraafschapHollanda Eerste DivisieBilyoner TV

21:30Anderlecht - KAA GentBelçika Pro LeagueBilyoner TV

21:45Atalanta - Torinoİtalya Serie AS Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

21:45Bologna - Salernitanaİtalya Serie AS Sport Plus, Bilyoner TV

22:00Leicester City - Manchester Utdİngiltere Premier LigBein Sports 3