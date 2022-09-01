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    1 EYLÜL PERŞEMBE 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 01.09.2022 - 14:25
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 14:25
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    1 EYLÜL PERŞEMBE 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    16:00Bolnisi - GagraGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovmuli Liga Youtube

    18:00Botosani - ArgesRomanya Liga 1Bilyoner TV

    18:00Kapaz - KarabağAzerbaycan Premier LigiCBC Sport

    18:00Haka - HonkaFinlandiya VeikkausliigaBilyoner TV

    19:00Dinamo Tiflis - Lokomotif TiflisGürcistan Erovnuli LigaBilyoner TV

    19:00Torpedo Kutaisi - SamguraliGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovmuli Liga Youtube

    19:00Hvidovre IF - HobroDanimarka 1. LigiBilyoner TV

    20:00Dinamo Batum - TelaviGürcistan Erovnuli LigaGürcistan Erovmuli Liga Youtube

    21:00Hermannstadt - Uni. CraiovaRomanya Liga 1Bilyoner TV

    21:00AZ Alkmaar - NEC NijmegenHollanda EredivisieBilyoner TV

    21:00SC Telstar - De GraafschapHollanda Eerste DivisieBilyoner TV

    21:30Anderlecht - KAA GentBelçika Pro LeagueBilyoner TV

    21:45Atalanta - Torinoİtalya Serie AS Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV

    21:45Bologna - Salernitanaİtalya Serie AS Sport Plus, Bilyoner TV

    22:00Leicester City - Manchester Utdİngiltere Premier LigBein Sports 3


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