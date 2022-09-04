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    Ankaragücü - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor.
    • 04.09.2022 - 08:50
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    Ankaragücü - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak.

    Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetirken mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    Lige iyi bir başlangıç yapıp 3 galibiyet 1 beraberlikle 10 puan toplayıp 4.haftayı lider bitiren siyah-beyazlılar iyi gidişatı sürdürmeyi hedefliyor.

    Muhtemel 11'ler

    Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan, Sinan Osmanoğlu, Mujakic, Marlon, Pedrinho, Pepe, Zahid, Macheda, Beridze, Jese

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Dele Alli, Ghezzal, N'Koudou, Weghorst


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