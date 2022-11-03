Galatasaray ve Beşiktaş derbi için prim verecek

Galatasaray ve Beşiktaş derbi için prim verecek

Cumartesi günü Galatasaray'ın stadında oynanacak olan dev derbi öncesi hem Ahmet Nur Çebi hem de Dursun Özbek, futbolcularına galibiyet halinde prim verileceğini müjdeledi.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Dev derbi öncesinde iki takım da kesenin ağzını açtı. Mutlak 3 puana ihtiyacı olan Galatasaray cephesinde, Beşiktaş maçı için prim verileceği açıklandı.

"Parayı dert etmeyin"

Dursun Özbek yönetimi, futbolcularla yaptığı görüşmede maçı kazanmaları halinde parayı dert etmemelerini, kesenin ağzını açacaklarını duyurdu.

Şampiyonluk için kritik bir maç olduğunu söyleyen Özbek, "Aslanlar gibi kazanın." diyerek futbolcuları motive etti.

Beşiktaş kişi başı 60 bin lira dağıtacak

Beşiktaş yönetimi de cumartesi günü Galatasaray’ın karşısına çıkacak olan siyah-beyazlı takım için galibiyet primi belirledi.

Buna göre eğer Kartal, Cim Bom’u devirirse oyuncu başına 60’ar bin TL prim dağıtılacak.