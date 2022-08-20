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Antalyaspor - Trabzonspor maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
- 20.08.2022 - 20:48
Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.
Antalya Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek.
Antalyaspor - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Ligin ilk 2 haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0, sahasında da Hatayspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmek istiyor.
İlk 11'ler
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Fredy, Fernando, Larsson, Ndao, Adriano, Wright
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Doğucan, Dorukhan, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny, Cornelius