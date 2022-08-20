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    Antalyaspor - Trabzonspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
    • 20.08.2022 - 20:48
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    Antalyaspor - Trabzonspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda  Antalyaspor'a konuk olacak.

    Antalya Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek.

    Antalyaspor - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Ligin ilk 2 haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0, sahasında da Hatayspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmek istiyor.

    İlk 11'ler

    Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Fredy, Fernando, Larsson, Ndao, Adriano, Wright

    Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Doğucan, Dorukhan, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny, Cornelius


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