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    Galatasaray - Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'de zor günler geçiren Galatasaray evinde Antalyaspor'u ağırlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2021 - 09:11
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    Galatasaray - Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Galatasaray Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

    Cezası devam eden Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçında saha kenarında yer alamayacak. Galatasaray, Süper Lig'de 24 puanla 12. sıraya yerleşti. Antalyaspor ise 22 puanla 14. sırada bulunuyor.

    Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak ve mücadeleyi beIN Sports naklen yayınlayacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Galatasaray: İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Gustavo Assunçao, Berkan, Morutan, Feghouli, Kerem, Mostafa Mohamed

    Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Andrea Poli, Fredy, Güray Vural, Ghacha, Doğukan Sinik, Mukairu

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