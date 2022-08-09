9 Ağustos Salı 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

9 Ağustos Salı 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

14:00 PSM Makassar - KedahAFC KupasıSmart Spor HD, Spor Smart

19:00Zalgiris Vilnius - Bodo GlimtUEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeBilyoner TV

19:00Gzira - WolfsbergerUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV

20:00Norrby - Brageİsveç SuperettanBilyoner TV

20:00Skövde - Östersundsİsveç SuperettanBilyoner TV

20:00Utsiktens - Trelleborgsİsveç SuperettanBilyoner TV

20:00Freiburg 2 - HallescherAlmanya Bundesliga 3Almanya FF Youtube

20:00Apollon - Maccabi HaifaUEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeBilyoner TV

20:00Viktoria Plzen - Sheriff TiraspolUEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Bilyoner TV

20:00Pyunik FC - KızılyıldızUEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeBilyoner TV

20:45FC Midtjylland - BenficaUEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeBilyoner TV

21:00Dinamo Zagreb - LudogoretsUEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeBilyoner TV

21:00Ferencvaros - Karabağ UEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeCBC Sport, Bilyoner TV

21:00B36 Torshavn - ViborgUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV

1:30PSV - MonacoUEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeBilyoner TV

21:30Sturm Graz - Dinamo KievUEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeBilyoner TV

21:45Bradford City - Hull Cityİngiltere Lig Kupası Bein Sports 3

21:45Glasgow Rangers - St.GilloiseUEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeBilyoner TV

21:45Charlton Athletic - QPRİngiltere Lig KupasıBein Sports 4

22:00Shkupi - Shamrock RoversUEFA Avrupa Ligi Ön ElemeBilyoner TV