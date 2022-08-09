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    9 Ağustos Salı 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 09.08.2022 - 12:43
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    9 Ağustos Salı 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    14:00 PSM Makassar - KedahAFC KupasıSmart Spor HD, Spor Smart

    19:00Zalgiris Vilnius - Bodo GlimtUEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeBilyoner TV

    19:00Gzira - WolfsbergerUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV

    20:00Norrby - Brageİsveç SuperettanBilyoner TV

    20:00Skövde - Östersundsİsveç SuperettanBilyoner TV

    20:00Utsiktens - Trelleborgsİsveç SuperettanBilyoner TV

    20:00Freiburg 2 - HallescherAlmanya Bundesliga 3Almanya FF Youtube

    20:00Apollon - Maccabi HaifaUEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeBilyoner TV

    20:00Viktoria Plzen - Sheriff TiraspolUEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme  Bilyoner TV

    20:00Pyunik FC - KızılyıldızUEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeBilyoner TV

    20:45FC Midtjylland - BenficaUEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeBilyoner TV

    21:00Dinamo Zagreb - LudogoretsUEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeBilyoner TV

    21:00Ferencvaros - Karabağ UEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeCBC Sport, Bilyoner TV

    21:00B36 Torshavn - ViborgUEFA Avrupa Konferans Ligi Ön ElemeBilyoner TV

    1:30PSV - MonacoUEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeBilyoner TV

    21:30Sturm Graz - Dinamo KievUEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeBilyoner TV

    21:45Bradford City - Hull Cityİngiltere Lig Kupası Bein Sports 3

    21:45Glasgow Rangers - St.GilloiseUEFA Şampiyonlar Ligi Ön ElemeBilyoner TV

    21:45Charlton Athletic - QPRİngiltere Lig KupasıBein Sports 4

    22:00Shkupi - Shamrock RoversUEFA Avrupa Ligi Ön ElemeBilyoner TV


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