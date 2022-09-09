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    9 EYLÜL CUMA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 09.09.2022 - 14:34
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    9 EYLÜL CUMA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    SÜPER LİG (BEIN SPORTS)

    20:00 Alanyaspor - MKE Ankaragücü TFF 1. LİG

    (BEIN SPORT - TRT SPOR)

    20:00 Boluspor - Göztepe

    LA LIGA (S SPORT)

    22:00 Girona - Valladolid

    BUNDESLIGA (BEIN SPORTS)

    21:30 Werder Bremen - Augsburg

    EREDIVISIE (S SPORT)

    21:00 Volendam - Go Ahead LIGUE 1

    (BEIN SPORTS)

    22:00 Lens - Troyes


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