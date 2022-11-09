9 KASIM ÇARŞAMBA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

9 KASIM ÇARŞAMBA 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

13:00FB TV Fenerbahçe Opet - Sarıyer Bld. (Voleybol)

13:00 A Spor Giresunspor - Ankaraspor (Futbol)

13:00 A Spor Ümraniyespor - Efeler 09 Spor (Futbol)

15:00 A Spor Samsunspor - Adanaspor (Futbol)

17:00 A Spor Antalyaspor - Pendikspor (Futbol)

17:30 TRT Spor 2 İlbank - Vakıfbank (Voleybol)

19:00 EL Woman YouTub Fenerbahçe Alagöz Holding (K) - Olympiacos SFP (K) (Basketbol)

19:00 A Spor Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor (Futbol)

21:00 A Spor Beşiktaş - Serik Belediyespor (Futbol)