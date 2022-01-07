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    Beşiktaş'tan TFF'ye erteleme başvurusu

    Beşiktaş, takımda artan koronavirüs vakaları nedeniyle federasyondan Rizespor maçının ertelenmesini talep etti.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2022 - 16:07
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 16:10
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    Beşiktaş'tan TFF'ye erteleme başvurusu

    Beşiktaş, artan Koronavirüs vakaları nedeniyle Rizespor maçının ertelenmesi için resmi başvuruyu yaptı.

    Siyah-beyazlılar TFF’den karşılaşmanın başka bir tarihte oynanmasını talep etti.

    TFF TALİMATI 'HÜKMEN MAĞLUBİYET'İ İŞARET EDİYOR

    Talimatlarda, oynama uygunluğu olan futbolcuların sayısının 9’un altına inmesi nedeniyle müsabakaya çıkamamaları halinde, anılan kulüp/kulüpler hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmesi yönünde bir ibare mevcut.

    Kulüplerde yaşanan koronavirüs vakaları sonrasında hangi durumlarda takımların hükmen mağlup sayılacağını belirleyen talimatın ilgili maddesi ise şöyle:

    Beşiktaş tan TFF ye erteleme başvurusu #1

    KURALLAR NE DİYOR?

    Kulüplerin pozitif vaka veya hastalığı geçirmekte olan futbolcuları nedeniyle, oynama uygunluğu olan futbolcuların sayısının 9’un altına inmesi nedeniyle müsabakaya çıkamamaları halinde, anılan kulüp/kulüpler hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte, anılan kulüp/kulüpler için Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24. maddesi hükümleri uygulanmaz.

    Türkiye Kupası müsabakalarında, Türkiye Kupası Statüsü’nün 8.  maddesinin 1. fıkrasında belirtilen takip eden sezonda Türkiye Kupası’nda yer alamayacağına dair hüküm uygulanmaz.

    Beşiktaş tan TFF ye erteleme başvurusu #2


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