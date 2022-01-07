Beşiktaş'tan TFF'ye erteleme başvurusu

Beşiktaş, takımda artan koronavirüs vakaları nedeniyle federasyondan Rizespor maçının ertelenmesini talep etti.

Beşiktaş, artan Koronavirüs vakaları nedeniyle Rizespor maçının ertelenmesi için resmi başvuruyu yaptı.

Siyah-beyazlılar TFF’den karşılaşmanın başka bir tarihte oynanmasını talep etti.

TFF TALİMATI 'HÜKMEN MAĞLUBİYET'İ İŞARET EDİYOR

Talimatlarda, oynama uygunluğu olan futbolcuların sayısının 9’un altına inmesi nedeniyle müsabakaya çıkamamaları halinde, anılan kulüp/kulüpler hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmesi yönünde bir ibare mevcut.

Kulüplerde yaşanan koronavirüs vakaları sonrasında hangi durumlarda takımların hükmen mağlup sayılacağını belirleyen talimatın ilgili maddesi ise şöyle:

KURALLAR NE DİYOR?

Kulüplerin pozitif vaka veya hastalığı geçirmekte olan futbolcuları nedeniyle, oynama uygunluğu olan futbolcuların sayısının 9’un altına inmesi nedeniyle müsabakaya çıkamamaları halinde, anılan kulüp/kulüpler hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte, anılan kulüp/kulüpler için Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24. maddesi hükümleri uygulanmaz.

Türkiye Kupası müsabakalarında, Türkiye Kupası Statüsü’nün 8. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen takip eden sezonda Türkiye Kupası’nda yer alamayacağına dair hüküm uygulanmaz.