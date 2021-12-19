Fenerbahçe-Beşiktaş - CANLI SKOR

Süper Lig'in 17. haftasında zirve yarışından kopmamak isteyen Fenerbahçe ve Beşiktaş dev derbide mücadele ediyor.

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30' Gol… Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş (Berisha)

25' Gol… Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş (Josef)

21' Beşiktaş'ta sakatlık geçiren Necip yerine Serdar Saatçı oyuna dahil oldu.

19' Mesut'un sağ çaprazdan direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta top yakın direğin yanından dışarıya gitti.

14' Gol… Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş (P) (Mesut Özil)

6' Novak'ın sol kanattan ceza sahasına doğru uzun kullandığı taç atışında Vida topu karşıladı.

3' Serbest vuruşu Ghezzal direkt kaleye doğru kullandı. Top yan direğin dışına çarparak auta gitti.

2' Rosier sağ çaprazda rakibi ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Beşiktaş bir duran top şansı elde etti.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başladı. Derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Derbiyi beIN Sports 1 naklen ekranlara getiriyor.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Hakan Ceylan olarak açıklandı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Serdar, Kim Min-Jae, Szalai, Osayi, Zajc, Crespo, Novak, Valencia, Mesut, Rossi

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Can, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi