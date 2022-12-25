Gaziantep FK - Beşiktaş - CANLI SKOR

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla iki ekip maçtan 1 puanla ayrıldı.

Maç sonucu: Gaziantep FK 1-1 Beşiktaş

90' Alexander Merkel, Gedson Fernandes'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

88' Gaziantep'te Arda Kızıldağ ve Halil Pehlivan oyuna girdi. Mustafa ile Matej Hanousek çıktı.

86’ Gol… Gaziantep FK 1-1 Beşiktaş (Weghorst)

83' Cenk Tosun'un ceza sahasına gönderdiği topa Wout Weghorst vurmak isterken yerde kaldı. Hollandalı golcü penaltı beklese de hakem oralı olmadı.

81' Ertuğrul Ersoy, rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve Marko Jevtovic gibi o da gelecek maç cezalı duruma düştü.

80' Beşiktaş'ta kazanılan serbest vuruşu Redmond kaleye gönderdi ama isabetli bir vuruş olmadı.

79' Alexander Merkel'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşu Mert iki hamlede kurtardı.

78' Lazar Markovic oyuna girdi. Maçtaki tek golü atan Joao Figueiredo çıktı.

77' Muleka'nın ceza sahasına gönderdiği topu savunma karşıladı. Dönen topa Salih vurdu ama top arkadaşı Cenk'e çarptı.

74' Gedson'un doğrudan kaleye gönderdiği topu Günay Güvenç kornere çeldi.

73' Furkan Soyalp, oyundan çıktı. Angelo Sagal girdi.

71' Savunma arkasına atılan topta Joao Figueiredo, Welinton'dan sıyrılıp uzak köşeye iyi vurdu ve topu ağlara gönderdi.

71’ Gol… Gaziantep FK 1-0 Beşiktaş (Figueiredo)

68' Gaziantep'te Furkan Soyalp savunma arkasına sarktı. İçeriye çevirdiği top kaleci Mert'te kaldı.

67' Beşiktaş'ta Umut ve Necip çıktı. Masuaku ile Muleka oyunda.

66' Sağ kanatta topu alan Cenk Tosun arka direğe ortasını yapmak istedi ama top doğrudan auta gitti.

64' Cenk Tosun'un ortasında Wout Weghorst, penaltı noktasından kafayı vurdu. Bu top üstten auta gitti.

63' Nathan Redmond'ın arka direğe gönderdiği topa Cenk Tosun istediği vuruşu yapamadı.

59' Gaziantep'te Maxim kale önünde ayak içiyle çok iyi vurdu. Top uzak direğin dibinden dışarı gitti.

53' Alexandru Maxim sağ çaprazdan yakın direğe doğru iyi düşündü ama çerçeveyi tutturamadı, aut.

52' Nathan Redmond'ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Rosier'in vuruşu kaleci Günay Güvenç'ten döndü.

47' Cenk Tosun'un sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Wout Weghorst kafayı vurdu. Top uzak direğin dibinden dışarı gitti.

46' N'Koudou yerini Redmond'a, Atiba ise Salih Uçan'a bıraktı.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Gaziantep FK 0-0 Beşiktaş

45' Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahasına gönderdiği topu Necip karşıladı. Dönen topa Marko Jevtovic vurdu ama top dışarda.

İlk yarının sonuna en az 6 dakika ilave edildi.

41' Marko Jevtovic'in savunma arkasına sarkan Kitsiou'ya gönderdiği top hızlı, aut.

40' Sol taç çizgisi yakınlarında kazanılan serbest vuruşu Maxim ortaladı. Matej Hanousek'in kafası kaleci Mert'te kaldı.

38' N'Koudou'nun arka direğe gönderdiği top doğrudan auta gitti.

30' Welinton'un ceza sahasına gönderdiği topu savunma karşıladı.

29' Marko Jevtovic, hızlı gelişen Beşiktaş atağında Gedson'a yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.

27' Pozisyon VAR'dan incelendi ve kartın rengi değişmedi.

26' Atilla Karaoğlan N'Koudou ile Kitsiou arasındaki tartışmayı VAR'dan izleyecek.

25' Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou tartışmalar sonrası sarı kart gördü.

17' Savunma arkasına gönderilen topa Stelios Kitsiou hareketlendi ama Umut Meraş araya girdi ve tehlikeyi önledi.

13' Gedson'un kullandığı serbest vuruş savunma karşıladı. Dönen topu Gedson arka direğe ortaladı. Welinton'un içeriye doldurduğu topu Cenk Tosun auta gönderdi.

11' Alexandru Maxim'in kullandığı serbest vuruşunu Mert Günok çok iyi çıkardı.

6' N'Koudou'nun ceza sahasına gönderdiği topa Wout Weghorst kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

2' Beşiktaş rakip yarı alanın ortalarında bir serbest vuruş kazandı. Gedson'un ceza sahasına gönderdiği top Günay Güvenç'te kaldı.

1' Maç başladı.