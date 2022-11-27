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    Bafetimbi Gomis: Suudi Arabistan, Türkiye'den daha tutkulu

    Bafetimbi Gomis: Suudi Arabistan, Türkiye'den daha tutkulu

    Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis, bir dönem top koşturduğu Suudi Arabistan ve Türkiye'yi kıyasladı.
    • 27.11.2022 - 14:29
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    Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Bafetimbi Gomis, 2022 Katar Dünya Kupası'nda Arjantin galibiyetiyle büyük bir sürpriz imza atan Suudi Arabistan hakkında konuştu.

    Fransız golcü, L'Equipe'e verdiği demeçte 'Yeşil Şahinler'in başarısının tesadüf olmadığını belirtti;

    Bafetimbi Gomis: Suudi Arabistan, Türkiye den daha tutkulu #1

    "Arabistan Türkiye'den daha tutkulu"

    "Suudi Arabistan futbola, Türkiye veya Marsilya'da olduğundan daha tutkulu çünkü futbola daha çok önem veriyorlar. Mesela bir Al-Hilal oyuncusuysanız sokakta yürüyemezsiniz. Beni hep sevgiyle karşıladılar."

    Al-Hilal kariyerinde birlikte forma giydiği oyunculardan da bahseden 37 yaşındaki futbolcu, "Suudi Arabistan kutsal topraklar olmasının yanı sıra sıcak, tutkulu, duygusal bir futbol ülkesi. Milli takımda çoğunlukla Al-Hilal oyuncuları bulunuyor. Bu oyuncularla Asya Şampiyonlar Ligi ve lig şampiyonlukları kazandık. Arjantin maçında neler yapabileceklerini gösterdiler." dedi.

    Bafetimbi Gomis: Suudi Arabistan, Türkiye den daha tutkulu #2

    12 maçta 5 gol 3 asist

    Bu sezon Galatasaray ile 12 maça çıkan 37 yaşındaki yıldız 5 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.

    Gomis, Al Hilal'de ise 147 maçta 107 gol ve 16 asist üretti.

    Bafetimbi Gomis: Suudi Arabistan, Türkiye den daha tutkulu #3


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