Bafetimbi Gomis: Suudi Arabistan, Türkiye'den daha tutkulu

Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis, bir dönem top koşturduğu Suudi Arabistan ve Türkiye'yi kıyasladı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Bafetimbi Gomis, 2022 Katar Dünya Kupası'nda Arjantin galibiyetiyle büyük bir sürpriz imza atan Suudi Arabistan hakkında konuştu.

Fransız golcü, L'Equipe'e verdiği demeçte 'Yeşil Şahinler'in başarısının tesadüf olmadığını belirtti;

"Arabistan Türkiye'den daha tutkulu"

"Suudi Arabistan futbola, Türkiye veya Marsilya'da olduğundan daha tutkulu çünkü futbola daha çok önem veriyorlar. Mesela bir Al-Hilal oyuncusuysanız sokakta yürüyemezsiniz. Beni hep sevgiyle karşıladılar."

Al-Hilal kariyerinde birlikte forma giydiği oyunculardan da bahseden 37 yaşındaki futbolcu, "Suudi Arabistan kutsal topraklar olmasının yanı sıra sıcak, tutkulu, duygusal bir futbol ülkesi. Milli takımda çoğunlukla Al-Hilal oyuncuları bulunuyor. Bu oyuncularla Asya Şampiyonlar Ligi ve lig şampiyonlukları kazandık. Arjantin maçında neler yapabileceklerini gösterdiler." dedi.

12 maçta 5 gol 3 asist

Bu sezon Galatasaray ile 12 maça çıkan 37 yaşındaki yıldız 5 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.

Gomis, Al Hilal'de ise 147 maçta 107 gol ve 16 asist üretti.