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    Alanyaspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
    • 14.08.2022 - 08:56
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    Alanyaspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında bugün Alanyaspor'a konuk olacak.

    Saat 21.45'te Alanya Oba Stadı'nda yapılacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan yapacak. Mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.

    Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson, Josef de Souza ve Welinton Souza'nın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Cenk Tosun yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

    Muhtemel 11'ler

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Ghezzal, Mulake, N’Koudou, Weghorst

    Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Balkovec, Candeias, Doumbia, Fer, Yusuf Özdemir, Oğuz, Efkan Bekiroğlu, Eduardo


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