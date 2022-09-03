Petrol
93.28
1.00%
Euro
18.1189
0.08%
Dolar
18.2
0.02%
Altın
1.002
0.99%
Borsa
3223
2.55%
Bitcoin
364.450
-0.10%
BTXN Coin
4.95
5.76%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 25 C

    Fenerbahçe - Kayserispor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u ağırlıyor.
    • 03.09.2022 - 20:44
    • Güncelleme : 03.09.2022 - 20:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe - Kayserispor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk edecek.

    Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Fenerbahçe - Kayserispor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Lige iyi bir başlangıç yapan ve ilk 3 maçında 13 gol atan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta ise deplasmanda Konyaspor'a 1-0 yenilmişti.

    Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Kayserispor'u mağlup ederek Konyaspor yenilgisini unutturmayı hedefliyor.

    Fenerbahçe, haftaya 7 puan ve averajla 5. sırada girdi.

    İlk 11'ler

    Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Szalai, Peres, Ferdi, Crespo, Arao, Alioski, İrfan Can, Joshua King, Pedro

    Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso, Thiam, Ramazan Civelek, Mensah, Campanharo, Gavranovic


    İlginizi Çekebilir

    'Türkiye, Batı kanadına döndürülmeli'
    Dünya

    'Türkiye, Batı kanadına döndürülmeli'

    Ünlü iş adamı yeni kripto para projesini açıklıyor
    BTCPrime

    Ünlü iş adamı yeni kripto para projesini açıklıyor

    Emre Belözoğlu, Başakşehir ile sözleşme yeniledi
    Futbol

    Emre Belözoğlu, Başakşehir ile sözleşme yeniledi

    Görüş Bildir