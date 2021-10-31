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    Galatasaray-Gaziantep FK maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 11. hafta maçında bugün Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2021 - 08:44
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    Galatasaray-Gaziantep FK maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

    Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

    Karşılaşma beIN Sports’tan naklen yayınlanacak.

    Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 17 puan topladı.

    Ligde oynadığı maçların 3'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden Gaziantep FK'nın ise 12 puanı bulunuyor.

    MUHTEMEL 11’LER

    Galatasaray: Muslera, van Aanholt, Marcao, Nelsson, Yedlin, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Barış, Halil.

    Gaziantep FK: Günay, H.İbrahim, Caulker, Djilobodji, Kitsiou, Merkel, Maxim, Doğan, Dicko, Figuerirdo, Muhammet Demir

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