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Galatasaray-Gaziantep FK maçının muhtemel 11'leri
Galatasaray, Süper Lig'in 11. hafta maçında bugün Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 31.10.2021 - 08:44
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.
Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Karşılaşma beIN Sports’tan naklen yayınlanacak.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 17 puan topladı.
Ligde oynadığı maçların 3'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden Gaziantep FK'nın ise 12 puanı bulunuyor.
MUHTEMEL 11’LER
Galatasaray: Muslera, van Aanholt, Marcao, Nelsson, Yedlin, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Barış, Halil.
Gaziantep FK: Günay, H.İbrahim, Caulker, Djilobodji, Kitsiou, Merkel, Maxim, Doğan, Dicko, Figuerirdo, Muhammet Demir